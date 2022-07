«Génération Nafi»: le commentaire de notre envoyé spécial à Eugene après le nouveau sacre de Thiam

Jamais, depuis son avènement au firmament mondial de l’heptathlon, aux Jeux olympiques de Rio, elle n’avait dû se battre comme ces deux derniers jours pour décrocher un titre et il faut rendre grâce à la Néerlandaise Anouk Vetter de lui avoir tellement compliqué la tâche. Les confrontations au plus haut niveau constituent l’essence du sport. C’est quand les meilleurs s’affrontent que le spectacle est le plus beau et le plus intense. Le duel qui a opposé les deux femmes valait à coup sûr le déplacement.