Roger Lespagnard après le nouveau sacre de Nafi aux Mondiaux d’Eugene: «Je savais qu’elle pouvait le faire!» (vidéo)

Roger Lespagnard, coach de toujours de Nafi Thiam, a posé un regard fier sur l’heptathlon de sa protégée, désormais double championne du monde et double championne olympique après son sacre lundi soir aux Mondiaux d’Eugene.

« Elle a fait ce qu’on avait proposé de faire sur le 800, elle a osé faire sa course. Je suis resté confiant, je savais qu’elle était capable de le faire. Le mental était aussi présent car nous avions préparé cette nouvelle formule de travail sur le 800 mètres. Maintenant, elle sait comment courir et elle a respecté son schéma jusqu’au bout. C’est la première fois qu’elle doit se battre pour gagner », a analysé le Liégeois de 75 ans, évoquant la dernière épreuve de l’heptathlon, avant laquelle Thiam avait 19 points de retard sur la Néerlandaise Anouk Vetter.

« J’étais confiant car je savais qu’elle pouvait le faire. Avec le gabarit dont elle dispose et ses facilités en course, je suis certain qu’elle fera encore mieux dans le futur », a ajouté Lespagnard, interrogé dans les travées du Hayward Field peu avant la cérémonie des médailles.