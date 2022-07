Réforme des pensions: «Ce n’est pas une grande réforme», réagit, déçu, le président des socialistes flamands

Pour Conner Rousseau, président de Vooruit, l’accord auquel a abouti lundi soir le gouvernement fédéral ne constitue pas une réforme majeure : « Ma génération s’inquiète pour sa future pension. Pour y parvenir, nous devons vraiment oser réformer. Tant sur le plan fiscal que sur celui des pensions. Et ce n’est pas le cas. Je suis déçu. » Pour le chef de file des socialistes flamands, le travail devrait être plus rémunérateur. « Également dans nos pensions. C’est pourquoi, au sein du Vooruit, nous nous sommes battus avec acharnement pour augmenter les pensions. La pension minimale sera de plus de 1.500 euros net. Celui qui travaille plus longtemps touchera une pension plus importante », souligne M. Rousseau.

Le gouvernement a réintroduit le bonus pension. « Après que le précédent gouvernement de droite l’eût supprimé. Et il y aura des améliorations pour les femmes qui combinent famille et travail », se félicite-t-il. Pourtant, selon Conner Rousseau, les travailleurs méritent mieux. « Avec Vooruit, nous continuerons à nous battre pour une réforme majeure. Une réforme qui ne regardera plus à l’âge de la pension, mais aux années au compteur. Vooruit souhaite que les personnes qui commencent à travailler à 18 ans puissent prendre leur retraite à 60 ans. Mais il faut aussi que les gens aient effectivement travaillé s’ils veulent prendre une pension anticipée. »

« Quelques mesures »

Les Engagés, dans l’opposition, s’interrogent eux sur le message envoyé par le gouvernement.

«Accord #pensions? Quelques mesures oui. Mais quel est le message du #begov aux pensionnés qui ont travaillé dur avec une pension bien plus basse que dans les autres pays? À ceux qui cumulent différents statuts? À ceux qui ont un métier pénible? Aux jeunes à qui on remballe la patate chaude?», demande ainsi Catherine Fonck, la chef de groupe des Engagés à La Chambre, sur Twitter.

«Cet accord n’est pas le point final de la réforme des pensions mais un premier pas raisonnable», a pour sa part réagi, dans un communiqué, le co-président de Groen, Jeremie Vaneeckhout.

«Sous le gouvernement précédent, il n’était pas question d’une réforme avec une empreinte sociale. Aujourd’hui, nous avançons. Cet accord prend en compte les personnes qui avaient un travail à temps partiel et accorde ainsi à de nombreuses femmes une pension minimum avec laquelle elles peuvent vivre», a estimé le responsable des écologistes flamands.

Pour Groen, des périodes telles que le congé de maternité, le congé d’allaitement et le congé palliatif devaient entrer en ligne de compte pour l’acquisition des droits à pension. «Grâce à (la vice-première ministre, ndlr) Petra De Sutter, l’accord conclu ne mène pas à une pension de misère pour les femmes et je m’en réjouis», a enfin ajouté Jeremie Vaneeckhout.

« Un accord qui soutient les femmes »

La ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieux a, quant à elle, salué un « accord qui soutient l’emploi et les femmes ». « Après la hausse de la pension minimum, qui sera de 1.630 euros nets en 2024, la réforme des pensions s’étoffe de deux mesures positives, un bonus avantageux et une revalorisation du temps partiel dans le calcul de la pension minimum, ce qui augmentera le pouvoir d’achat des travailleurs et des femmes », a-t-elle expliqué dans un communiqué.