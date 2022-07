Fête nationale du 21 juillet: voici le programme complet des festivités

Une Fête nationale du 21 juillet « traditionnelle » après deux ans de pandémie, mais avec des nouveautés et « dans une atmosphère festive », ont promis lundi les ministres de l’Intérieur et de la Défense, Annelies Verlinden et Ludivine Dedonder, en présentant à Bruxelles les festivités qui se dérouleront mercredi et jeudi, principalement à Bruxelles, mais aussi dans tout le pays.

Les secteurs suivants ne seront plus accessibles à la circulation

– la place Poelaert

– la rue de la Régence – place et rue Royale

– place des Palais

– place du Sablon

– les artères autour du Parc de Bruxelles et Montagne de la Cour

– la place du Trône

– les artères autour de la Cathédrale Saints-Michel-et Gudule

– les rues de la Loi et Belliard

– le secteur Schuman/av. d’Auderghem.

– En détail : la place des Palais sera interdite à la circulation à partir du 20 juillet en matinée jusqu’au 22 juillet en matinée.

Il est fortement conseillé de venir à Bruxelles en train ou avec le métro dont les services seront renforcés (plusieurs lignes seront prolongées en soirée). Des parkings de dissuasion seront disponibles notamment à Kraainem, Heysel, Delta et Roodebeek (métro).

Fête au parc

Concernant la fête au parc, voici les interdictions de circulation détaillées (y compris trams et bus) de 5h du matin jusqu’à la fin des festivités :

– place Poelaert (y compris la sortie Poelaert du tunnel Stéphanie qui sera déjà fermée la nuit)

– rue des Quatre-Bras

– rue de la Régence

– place du Grand Sablon

– les rues Ernest Allard, Joseph Dupont, Coppens, Bodenbroeck et de Ruysbroeck

– place du Petit Sablon

– place Royale

– Coudenberg

– Mont des Arts

– rue Ravenstein

– rue Royale (entre Loi et place Royale)

– rue Ducale (entre Loi et Trône)

Te deum

Concernant la fête au parc, voici les interdictions de circulation détaillées

– à partir de 6h : fermeture du tunnel Saint-Lazare

– de 7h30 jusqu’à 10h : fermeture de la circulation autour de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule + boulevard Pachéco, boulevard de Berlaimont, boulevard de l’Impératrice, boulevard de l’Empereur, rue de Loxum, rue Cardinal Mercier et le Cantersteen 

– à partir de 7h30 : fermeture partielle de la rue Royale (mouvements des escortes)

Défilé

Le défilé aura lieu de 16h à 18h et donnera lieu aux mesures suivantes : 

– dès 12h/12h30 : fermeture tunnel Cinquantenaire + Loi, fermeture tunnel Reyers direction centre, interdiction de circuler dans l’avenue d’Auderghem (entre la Chasse et Schuman) 

– dès 12h30 jusqu’aux environs de 18h : interdiction de circuler dans la zone de formation du défilé et dans ses environs : avenue de Cortenbergh (entre la rue du Noyer et Schuman), rue Archimède, rond-point Schuman, rue de la Loi (y compris accès tunnel Joyeuse Entrée), rue Lambermont ZPZ

– dès 14h jusqu’aux environs de 18h : place du Trône en surface (aucune interruption dans les tunnels sauf fermeture de la sortie Belliard), avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône (fermetures uniquement en surface), rue du Luxembourg et rue Montoyer, rue Belliard (y compris la sortie Belliard du tunnel Trône et le grand tunnel Belliard direction E40/Tervuren) 

Attention : la rue de la Loi entre Schuman et la rue Royale, ainsi que le tunnel Reyers et le tunnel de la Loi resteront fermés jusqu’à la fin du feu d’artifice.

Feu d’artifice

Le feu d’artifice aura lieu de 23h à 23h30 au Parc du Cinquantenaire. Jusqu’à la fin de ce dernier, un certain nombre de rues autour du parc du Cinquantenaire resteront également fermées :

– avenue de la Joyeuse entrée

– avenue de la Renaissance

– avenue des Nerviens

– avenue de l’Yser, avenue des Gaulois

– avenue de Tervuren (jusque Montgomery)

– rond-point Schuman et la rue de Loi.

Les tunnels sous le Cinquantenaire resteront également fermés dans les deux sens jusqu’à la fin du feu d’artifice.

Infos pratiques

La zone de police de Bruxelles-capitale-Ixelles invite les citoyens à se préparer en cas de fortes chaleurs. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site web http://2107.be

Le Stib

La Stib a annoncé mardi le renforcement de certaines de ses lignes pour les festivités du 21 juillet. Pour maintenir la sécurité, la société de transports publics fermera aussi certains accès à ses stations et des déviations de ligne sont également à prévoir.

Pour ce qui est du renfort de ses lignes, la STIB prévoit plus de métros sur les 4 lignes qui seront aussi prolongées jusqu’à une heure du matin. Sept lignes de tram et 15 lignes de bus qui desservent les lieux des festivités rouleront également jusqu’une heure du matin.

Des perturbations sont également à prévoir sur le réseau bruxellois. De nombreuses lignes dont le terminus se trouve habituellement dans le centre de Bruxelles à proximité des défilés prévus aux abords du Parc royal seront limitées à sa proche périphérie. D’autres lignes seront quant à elle légèrement déviées pour ne pas déranger le défilé.

De plus, les lignes 38, 71 et 95 subiront une petite déviation du 19 au 22 juillet car la place Royale sera fermée à la circulation durant cette période.

Quant aux stations de métro, leur accès sera plus compliqué. Certains accès des stations Gare Centrale, Parc et Arts-Lois connaitront ainsi des fermetures en journée. La station Maelbeek fermera quant à elle à partir de 23h00. Les accès des stations Schuman et Mérode ne seront pas tous accessibles.