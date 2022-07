Les soucis de Netflix découragent la concurrence en Europe

Dans la bataille audiovisuelle du moment, la plateforme HBO Max semblait avoir toutes les cartes en main pour trouver sa place sur le marché européen de la vidéo en streaming. Alors que certains doivent mettre énormément d’argent sur la table pour enrichir leur catalogue, la plateforme appartenant au géant Warner Bros. Discovery (WBD) dispose de poids lourds de référence, à l’exemple des séries phares de la chaîne privée HBO (Westworld, Chernobyl, Les Soprano, Sex and the City ou la prometteuse House of the Dragon tirée de l’univers de Game of Thrones). A cela s’ajoutent les autres productions « maison » diffusées par les chaînes The CW (C pour CBS et W pour Warner), CNN, Cartoon Network ou encore celles issues de l’ensemble du catalogue des superhéros appartenant à l’écurie DC Comics (Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Arrow, etc.).