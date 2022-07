Un nouveau secrétaire général nommé au Palais royal

M. De Witte est diplomate de carrière et a été nommé Secrétaire général du Palais le 1er septembre 2016. Avant cela, il a notamment été Ambassadeur de Belgique à Copenhague (2013-16) et Ankara (2009-13). Il prendra la direction de l’Institut Egmont – l’Institut royal des relations internationales – à partir du 1er octobre 2022.

Mme Dominique Mineur est diplomate de carrière et actuellement Ambassadeur de Belgique à Riyad (Arabie saoudite). Auparavant, elle a été Ambassadeur de Belgique à Abu Dhabi (2014-18) et occupé diverses fonctions au sein des représentations diplomatiques belges à Genève ONU (2009-11), New York ONU (2007-08), Vienne OSCE (2005-06) et Paris (2000-02), de même qu’au SPF Affaires étrangères à Bruxelles.