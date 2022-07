Incendies en Espagne: la vidéo hallucinante d’un homme fuyant les flammes de justesse

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par de nombreux médias, montre le désastre qui se déroule aujourd’hui en Espagne. On peut y apercevoir un homme tentant de fuir les flammes d’un incendie qui ravage un champ. D’après nos confrères de Reuters, l’homme a été emmené à l’hôpital avec de sévères brûlures.

Tout ce qui avait été épargné en juin est en train de brûler. Un mois à peine après un gigantesque incendie, la province espagnole de Zamora dans le nord-ouest, affronte à nouveau les flammes face auxquelles ses habitants se sentent impuissants. La colonne de fumée se voit à trente kilomètres à la ronde et se confond avec les nuages. Le ciel est d’une couleur irréelle. L’horizon est bouché et l’odeur, celle du brûlé.

C’est ici, près de Zamora, qu’ont été enregistrés les deux premiers décès de la vague d’incendies qui ravage l’Espagne depuis une semaine : un pompier qui luttait contre les flammes près du village de Losacio et un berger, dont le corps a été retrouvé dans la localité voisine d’Escober de Tabara.

En juin, un premier incendie avait déjà fait partir en fumée près de 30.000 hectares dans cette « Sierra de la Culebra », proche du Portugal et connue pour être l’une des plus grandes réserves de loups d’Europe. Soit le feu le plus important en Espagne depuis 2004, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).