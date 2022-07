Les jolies tournures de Walter Thurnherr

Les choses importantes « Les choses vraiment importantes dans la vie peuvent être exprimées par des phrases simples. “J’ai faim”, “Tous les êtres humains sont égaux devant la loi”, “Le bonheur ne s’achète pas. L’alcool, si”. Dans les phrases courtes, tout n’est pas important et, surtout, tout n’est pas juste, bien au contraire. Mais les choses les plus importantes que nous prononçons dans la vie ne sont ni des propositions relatives triplement imbriquées, ni des phrases principales qui respirent l’anxiété entre des “si” et des “mais”. Elles sont du type : “Je t’aime”. Sujet, verbe, complément. »