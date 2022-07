Trois nouveaux abandons au Tour de France: positifs au Covid, Mikaël Cherel et Aurélien Paret-Peintre ne seront pas au départ de la 16e étape

« Les tests Covid hebdomadaires réalisés par l’organisation du Tour se sont révélés positifs pour Mika et Aurélien. Ils ne prendront pas le départ aujourd’hui. Les autres coureurs et le staff ont tous reçu des tests négatifs et poursuivent la course », a annoncé leur équipe AG2R-Citroën.

Paret-Peintre occupait la 24e place du général à 59 : 50 de Jonas Vingegaard. Cherel était 63e à 1h45 : 38.