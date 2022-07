Série d’été – Les vertus de l’échec: René Frydman, 23 fécondations in vitro avant le premier bébé-éprouvette de France

Un instant suspendu dans le temps. Le petit corps tout frêle de cette petite fille entre ses mains, son visage grimaçant d’être ainsi dérangée, René Frydman ne pourra jamais l’oublier. Ce 24 février 1982, lorsqu’il met au monde Amandine, le premier bébé « éprouvette » de France, le quatrième au monde, le gynécologue obstétricien français vit une sorte d’aparté avec cet être dont il vient de suivre toute l’aventure intérieure. « Je vois sa frimousse et je me rends compte que, la première fois que je l’ai vue, elle n’était qu’un minuscule embryon que j’observais à travers un microscope, confie le professeur des Universités. Emotionnellement, c’est indescriptible. Amandine, je l’ai suivie et observée des prémices de son existence à sa naissance, le lien fut d’emblée très fort. Et cela m’a remué intellectuellement de me remémorer toutes les étapes difficiles par lesquelles on est passé pour en arriver là. »