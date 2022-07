Bonne nouvelle pour les fans de la Ligue 1: le championnat français sera également diffusé sur VOO et Telenet la saison prochaine

Le diffuseur Eleven, qui détient les droits du championnat français, a conclu un accord avec VOO et Telenet.

Le vendredi 5 août, le duel entre l’Olympique Lyonnais et l’AC Ajaccio marquera le grand coup d’envoi de la saison de Ligue 1. Un exercice 2022-2023 très prometteur, orphelin de Saint-Étienne et de Bordeaux, qui permettra de découvrir le PSG version Galtier et ses stars, un OM remanié, un Lyon qui fête le grand retour de Lacazette.

Du point de vue belge, le championnat français de football sera également intéressant à suivre : Philippe Clément pourrait vivre sa première saison pleine à la tête de Monaco, Amadou Onana commence à se faire un nom dans l’entrejeu du LOSC et Jérémy Doku revient en forme avec le Stade Rennais.