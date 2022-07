Festival: un nouveau moyen de paiement sur le site des Francofolies de Spa 2022

Les Francofolies de Spa feront leur grand retour ce mercredi 20 juillet jusqu’au samedi 23 juillet, sur un site unique du parc de Sept heures, après deux éditions de suite annulées à cause de la pandémie de coronavirus. Cette année, un nouveau système de paiement fait son apparition via l’application « Paybonsai ».

Les festivaliers seront ainsi invités à payer leurs consommations uniquement via l’application durable Paybonsai, qui remplace le système de « cashless » qui avait fait son apparition en 2018. Il a notamment pour but d’éviter des files aux bornes et facilite les transactions. L’autre intérêt de cette application de paiement aux racines belges est son côté éco-responsable. Pour compenser les émissions de carbone, l’application s’engage en effet à planter un arbre tous les dix paiements effectués via ses services, afin de participer à la protection de la planète.