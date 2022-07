«Une épreuve de plus sur notre chemin»: l’émouvant message de Sébastien Haller après l’annonce de son cancer

Très vite, les marques de soutien et d’affection se sont multipliées à l’encontre du buteur. Des messages qui ont énormément touché l’attaquant Ivoirien, qui a tenu à remercier ces nombreuses personnes. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier », a-t-il notamment écrit sur son compte Twitter. « Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort. J’ai été très ému de ces belles réactions, et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant. Grâce à vous, ce ne sera qu’une épreuve de plus sur notre chemin. On se voit très vite sur les terrains pour célébrer nos prochaines victoires. »