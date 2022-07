Podcast – Nafi Thiam championne du monde de l’heptathlon: ce qu’il faut retenir

Par la rédaction Publié le 19/07/2022 à 14:26 Temps de lecture: 1 min

Un titre de plus pour Nafissatou Thiam, l’heptathlonienne s’est imposée cette nuit aux Championnats du Monde d’Eugene, dans l’Oregon. C’est dans la dernière épreuve, le 800 mètres, que la Belge a émergé ; alors qu’elle n’était pas en position favorable. Deux tours de piste plus tard, la voilà sacrée. Elle remporte son deuxième titre mondial après celui de 2017 à Londres. Nafissatou Thiam, c’est désormais un des plus beaux palmarès de l’histoire du sport belge. Chez nous, c’est Philippe Vande Weyer qui suit l’athlétisme. Il est sur place, aux Etats-Unis. On l’a appelé pour faire le bilan de ce titre mondial.

