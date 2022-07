«Memory Box»: la jeunesse dans le Liban des années 1980

De Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier, 102 mn.

Montréal, le jour de Noël. Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. À l’intérieur, un tas de cahiers, de cassettes et de photos. Il s’agit en fait de la correspondance que Maia a entretenue de 13 à 18 ans, depuis Beyrouth dont elle est originaire, avec sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Un passé que Maia a fui en s’installant à Montréal et qu’elle refuse d’évoquer ou d’affronter. Alors, pour percer un peu le mystère, et peut-être comprendre sa mère, Alex décide de s’y plonger en cachette…