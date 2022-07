Disneyland Paris, nouvelle terre des superhéros

Ouvert en 2002, le parc Walt Disney Studios a toujours souffert de la comparaison avec le parc principal, plus magique et donc plus attractif. Pensé comme un hommage au cinéma, le deuxième parc pourrait bien se réconcilier définitivement avec le public grâce à l’ajout de l’univers des super-héros Marvel. En plus de proposer une expérience visiteur jusqu’ici inédite, l’usage de nouvelles technologies dans les attractions comme à l’extérieur marque une nouvelle ère dans la manière de concevoir des parcs à thèmes.