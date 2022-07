Un record pour les Red Flames: le match face à l’Italie est le plus regardé de leur histoire!

Les Red Flames ont réservé une place en quarts de finale de l’Euro féminin de football en venant à bout de l’Italie par le plus petit écart, 0-1, lundi soir à Manchester. Le but de De Caigny (49e) a permis à l’équipe nationale féminine de réaliser le meilleur résultat de son histoire dans la compétition et de s’en aller défier la Suède pour une place dans le dernier carré.

Cette victoire face à l’Italie restera donc dans les livres d’histoire de notre équipe nationale féminine, pour plusieurs raisons. Pour l’exploit que constitue un succès face à une telle nation du football, premièrement. Pour la qualification historique en quarts de finale d’un Euro, ensuite. Mais également pour le record d’audience qui a été enregistré ce lundi. En effet, jamais une rencontre des Red Flames n’avait été autant suivie à la télévision : la chaîne Tipik a comptabilisé 238.991 téléspectateurs, soit plus de 25 % de parts du marché !