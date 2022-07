Baptême de l’art: en herbe et dans l’herbe

Oui, bien sûr que, dans le Domaine de Seneffe, le château est incontournable. A la fois musée de l’Orfèvrerie et miroir de la grande vie au XVIIIe, avec ses expositions, la permanente – Faste et Intimité, le plus bel oxymore du Siècle des Lumières – et les temporaires, ses conférences, ses événements et activités culturelles… Mais le parc du Domaine, quand même, c’est quelque chose.

Depuis le début du mois de mai et jusqu’au 15 novembre, l’installation Form I Bois y fait dialoguer des œuvres avec la nature, le travail du bois en tant que matériau porteur étant le point de départ de ce projet qui regroupe six artistes sensibles à l’environnement. Catherine Baas, Elodie Boutry, Emmanuelle Briat, Marc Dessardo, Clarisse Griffon du Bellay et Monsieur Plant ont enraciné in situ leurs implantations grimpantes, rampantes ou flottantes pour qu’elles se fondent avec la structure architecturale et végétale qui caractérise le Domaine de Seneffe.