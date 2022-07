L’Ukraine accuse de grandes banques de «crimes de guerre»

Kiev accuse un groupe d’institutions financières parmi le plus puissantes au monde et des négociants en matières premières « de crimes de guerre » en raison de leur soutien à Moscou.

L’écrivain Eric Vuillard pourrait en tirer la suite de son best-seller L’ordre du jour. Mais au lieu des salons du Reichstag et des grands industriels allemands prêts à financer la campagne électorale d’Adolf Hitler en 1933, le Prix Goncourt 2017 mettrait en scène Vladimir Poutine et les hauts dignitaires du Kremlin face aux grands banquiers internationaux.

Mêmes accommodements et compromis au nom de tristes combinaisons d’intérêts, dit aujourd’hui Oleg Ustenko, conseiller économique du président ukrainien Zelensky. L’éminence grise accuse un groupe d’institutions financières parmi le plus puissantes au monde et des négociants en matières premières « de crimes de guerre » en raison de leur soutien à Moscou. A écouter le gouvernement de Kiev, les grandes enseignes américaines et européennes « prolongent le conflit et les souffrances » du peuple ukrainien en aidant le pouvoir russe à financer ses exportations d’hydrocarbures.