Les secrets du couple: «En amour, il faut oser ces espaces non fusionnels où chacun se fait plaisir»

Aimer à perdre la raison, aimer à n’en savoir que dire, à n’avoir que toi d’horizon… » Quand Jean Ferrat chantait Aragon, il évoquait l’espoir que l’amour apporte dans la vie. Des années plus tard, au fil de ses contacts avec sa patientèle et de ses propres expériences, une psychologue française, spécialiste de la relation amoureuse, a étudié les mécanismes tragiques, parfois même délétères, de ces amoureux qui en arrivent à saboter, voire détruire, l’amour qu’ils souhaitaient pourtant vivre pleinement. Elle en a écrit un livre intitulé Quand la peur de perdre l’autre me le fait perdre !, qui vient d’être publié aux éditions Tchou. Entretien avec Véronique Kohn.

Perd-on l’autre parce qu’on le connaît mal ?