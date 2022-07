Série d’été – 1972, la sulfureuse: «I am Woman», la chanson devenue l’hymne des féministes des 70’s

Au début des années 70, la contestation féministe prend de l’ampleur aux Etats-Unis. Dans le même temps, une chanteuse australienne inconnue du grand public débarque à New York et donnera au mouvement féministe un hymne pour se faire entendre.

Par Ugo Santkin et Lou Janssens

Dans les années 1970, les Etats-Unis traversent une phase de bouleversements sociaux importants. Inflation, Guerre froide, Guerre du Vietnam… A peine élu, Nixon lance à l’étranger une politique de pacification, mais néglige ses affaires internes. Le peuple américain angoisse, stressé par le travail, la menace nucléaire et la violence. Parmi les mouvements de contestations qui grondent, un en particulier est animé par la lutte pour les droits des femmes.

Au début de cette décennie, et malgré le droit de vote, les femmes américaines ne sont toujours pas des citoyennes à part entière. Le mouvement féministe précise ses revendications : un accès aux professions libérales et aux études supérieures, une représentation politique, la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi la lutte pour la contraception et l’avortement. Ces femmes qui hurlent dans la rue en sont certaines : les années 70 seront celles du women power.