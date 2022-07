«Heimaland», «Vaillante»...: les 4 sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

« Memory Box »***

Inspiré par la correspondance de Joana Hadjithomas, qui avait elle-même échangé pendant six ans lettres et cassettes avec une amie ayant déménagé en France, Memory Box nous plonge dans l’immensité des souvenirs, dans la manière dont la conscience écarte certaines choses. Il met aussi en perspective les différences de perception selon les générations, avec l’omniprésence du numérique aujourd’hui. Avec Alex, on plonge dans une forme d’imaginaire du Liban dans les années 1980. On est bercés par Blondie et les Cure, on vit la réalité d’une guerre civile… mais à travers les yeux d’une adolescente. Et la beauté de l’innocence de la jeunesse affronte la brutalité de la réalité.