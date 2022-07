Khalil Joreige à propos de «Memory Box»: «Le pouvoir de l’art est de rendre compte de ce qu’on ne voit pas»

Les cinéastes et artistes Joana Hadjithomas et Khalil Joreige nous replongent au cœur des années 1980 et de la guerre civile libanaise avec « Memory Box ». Un film qui offre aussi un magnifique point de vue sur la jeunesse.

Sélectionné à la Berlinale en 2021, Memory Box est l’œuvre de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, couple d’artistes et cinéastes libanais. Nés à Beyrouth en 1969, ils ont grandi pendant la guerre civile libanaise et explorent dans leur travail depuis toujours ou presque la notion de mémoire et l’histoire de leur pays natal (où ils emmenaient notamment Catherine Deneuve en 2008 dans Je veux voir).