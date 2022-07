Electricité: du changement dès janvier 2023

A partir du 1er janvier prochain, de nouvelles règles concernant les coupures d’électricité entreront en vigueur. D’après Sudinfo, dès 2023 en Wallonie, toute coupure d’électricité devrait d’abord être validée par un juge.

Elles ne découleront donc plus de la seule décision de l’opérateur. En effet, le ministre wallon du Climat et de l’Energie Philippe Henry a présenté un avant-projet d’arrêté. Par ailleurs, il ne sera plus possible non plus d’effectuer des coupures d’électricité en hiver.