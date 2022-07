Deux fédérations de producteurs doutent de la sécurité alimentaire de l’UE

La Coordination européenne Via Campasina et l’European Milk Board critiquent l’actuel système de production de l’Union européenne. Le duo estime que la sécurité alimentaire du continent est en danger.

La sécurité alimentaire de l’Union européenne est-elle en sursis ? Alors que lors des derniers débats agricoles au Parlement européen et à la Commission, les eurodéputés et le commissaire à l’Agriculture commentaient que la crise ukrainienne ne mettait pas en cause notre sécurité alimentaire, largement autosuffisante pour la majorité des produits, deux groupements européens adressent une lettre ouverte dans un sens opposé, à savoir la Coordination européenne Via Campesina (ECVC) et l’European Milk Board (EMB).