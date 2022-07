La photographie en question

Les Rencontres de la photographie d’Arles ont longtemps été le rendez-vous des amateurs d’appareils dernier cri, de téléobjectifs démesurés et de gilets multipoches. L’incroyable évolution technique de ces dernières années a tout remis en question. À l’heure où n’importe qui peut prendre des photographies avec son smartphone, les retravailler dans l’instant et les faire circuler en quelques clics, les « vrais » photographes ont de plus en plus de mal à exister. Pourtant, la photographie est loin d’avoir dit son dernier mot comme le démontre l’édition 2022 des Rencontres d’Arles. D’une part, on constate qu’une image réalisée avec le regard et le talent d’un photographe reste, dans l’immense majorité des cas, bien plus forte que toutes les propositions basées sur l’intelligence artificielle. D’autre part, on découvre à quel point les photographes se sont remis en question et proposent d’autres manières d’aborder leur travail, de construire leur récit et d’interroger notre regard. De quoi espérer en l’avenir.