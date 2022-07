Un 21 juillet sur mesure pour des francophones hyper-belgicains

Les partis francophones, dans leur communication publique, sont plus belgo-belges que jamais. Sous Georges-Louis Bouchez, le MR est devenu quasiment unitariste. Le régionalisme militant est éteint au PS, où il donnait le ton. Le PTB est un parti carrément « national ». Les verts sont belgo conformes. Les Engagés et Défi aussi. C’est leur fête nationale à tous. Au nord, c’est une autre musique.

Un 21 juillet plus francophone que flamand, c’est habituel. Mais là, pour notre édition 2022 de la fête nationale, ça devient politiquement phénoménal. On ne sait pas si les partis dominants au nord ont jamais été aussi confédéralistes-séparatistes (on est dans la moyenne), mais en tout cas, au sud du pays, ils n’ont jamais été aussi… « belgicains ». Si l’on s’en tient aux discours, aux propos en public, à la com’ extérieure auprès des différents états-majors, la réponse est non.

Voyons.

Même si les instances du parti ne se sont pas prononcées à ce stade, Georges-Louis Bouchez imprime au MR une ligne toute droite tendance unitariste, qui pousse les régionalistes maison – entre discrets et silencieux, plus silencieux que discrets – dans la marge. Le parti de Jean Gol a muté.