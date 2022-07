Le petit moment qui fait du bien: un tour au pays des macrales avec les gamins des années 70

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

C’était il y a 50 ans exactement, en 1972. La RTB propose à l’époque une émission intitulée « Folklore wallon ». Comme son titre l’indique, celle-ci explore les traditions, les légendes et autres particularités de la Wallonie. Cette année-là, une équipe débarque notamment dans le village de Haccourt qui a la réputation d’être le « payis des macrâles ». Rien de drôle au départ puisqu’au XVIe siècle, la chasse aux sorcières entraîna la condamnation de femmes de la région qui furent brûlées vives. Des siècles plus tard, les macrales sont devenues des personnages du folklore… mais certains croient encore en leur pouvoir maléfique. Avec Y en a qui racontent que les macrales vivent toujours, disponible grâce aux archives de la Sonuma, on s’offre un pur moment de plaisir qui n’a rien à envier à la Guerre des boutons. Sauf qu’ici, tout est vrai. Les gamins ne jouent pas un rôle mais répondent à une simple question : reste-t-il des sorcières dans le village ?