Prolongation du nucléaire: vers un accord de principe?

Selon des informations de presse, le gouvernement aurait obtenu l’accord d’Engie… de commencer à négocier les conditions d’une prolongation de la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3. Aucune confirmation officielle n’est tombée à ce stade.

Selon nos confrères de L’Echo et De Tijd, le gouvernement s’apprêterait à présenter un « accord de principe » conclu avec l’exploitant du parc nucléaire belge sur la prolongation de la durée de vie de dix ans des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Faisant suite à la décision prise par la Vivaldi au mois de mars dernier, la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) mènent des négociations avec Engie pour définir les conditions de cette prolongation, dont l’énergéticien a dit à plusieurs reprises qu’il n’en voulait. Des négociations difficiles visiblement, mais que le gouvernement espérait néanmoins boucler avant le 21 juillet.

À lire aussi En Europe de l’Est, la renaissance du nucléaire

Toujours selon nos confrères, il n’en serait rien. L’accord de principe ne ferait que définir le cadre dans lequel vont se poursuivre les négociations, qui pourraient n’aboutir qu’à la fin de l’été, voire en décembre, d’après L’Echo. On sait qu’Engie a mis plusieurs conditions sur la table, à commencer par un partage des risques : l’énergéticien voudrait que l’Etat belge devienne coexploitant des réacteurs prolongés, ce qui implique que le gouvernement mette la main au portefeuille pour les travaux nécessaires à la prolongation, mais aussi qu’il soit le co-garant de la sûreté nucléaire… et qu’il participe au financement de la gestion des déchets nucléaires supplémentaires qui seront générés par la prolongation de l’exploitation. Des conditions a priori difficilement acceptables du côté de la Vivaldi, dès lors que la ministre de l’Energie vient de faire voter une nouvelle loi sur les provisions nucléaires qui bétonne le principe du « pollueur-payeur ».