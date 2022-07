Défilé du 21 juillet: «Cela sent bon la marque de fabrique des socialistes d’une armée qui vient en aide à la nation»

André Dumoulin, associé au Centre d’études de sécurité et de défense et politologue à l’ULiège, décrypte pour nous les différentes phases du défilé militaire et civil.

Un défilé du 21 juillet « transitoire, qui annonce un bouleversement des moyens » dont l’armée belge disposera dès 2025. Mais un défilé nécessaire dans un pays « qui n’a ni esprit de défense ni culture stratégique », pour que le grand public puisse savoir « où passe l’argent des contribuables dans un budget qui est l’avant-dernier des budgets, en termes de PIB, des pays membres de l’Otan ». Un défilé à suivre aussi car la population sait que l’armée belge a été en Roumanie et est encore dans les Pays baltes, et qui est aujourd’hui « tracassée par ce qui se passe en Ukraine mais qui joue le jeu des augmentations du coût de la vie car chacun sait qu’une partie de la réponse à ses interrogations est liée à cette guerre ». Ainsi décrypte André Dumoulin, associé au Centre d’études de sécurité et de défense et politologue à l’ULiège. Entretien.