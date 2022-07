Nouvelle facture de près de 18,9 millions pour les riverains des aéroports wallons

La longue saga qui oppose depuis plus de vingt ans, devant les tribunaux, les riverains des aéroports wallons et la Région, propriétaire et promotrices de ceux-ci, égraine ses derniers épisodes. Le gouvernement wallon vient de donner son accord pour débourser une nouvelle tranche d’indemnités de 18 millions aux riverains de Bierset et de près de 890.000 pour ceux de Gosselies.