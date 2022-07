266.000 euros de salaire moyen annuel brut: le foot belge a souffert du Covid mais les joueurs pros restent bien payés

Elle s’explique évidemment en majorité par l’imposition de huis clos sanitaires, qui ont fait chuter drastiquement les rentrées liées au ticketing (- 64 %) mais aussi les revenus commerciaux (- 58 %) ! Heureusement, ces pertes sèches ont été partiellement compensées par l’augmentation légère du sponsoring (+ 4 %) et, surtout des droits télévisés (95,7 M pour 79,5 M un an plus tôt) induits par la signature du nouveau contrat avec Eleven qui court encore sur trois ans. « Sans ce nouveau contrat, les dégâts auraient été plus importants », concède Lorin Parys, le CEO de la Pro League.

266.000 € de salaire brut

Ce qui est interpellant aussi, c’est que durant cette période, la charge des salaires a malgré tout augmenté de 6,2 % (de 249.000 à 266.000 euros de salaire moyen annuel brut), renforçant de facto les difficultés de nombreux clubs : en D1A, le ratio coûts salariaux/revenus atteint en moyenne 76,7 % : il est de 72,1 % pour les clubs du G5, de 77,7 % pour le K13 et même de… 109 % pour les clubs de D1B. Ayant constaté que 15 clubs ont des fonds négatifs propres, la Pro League a récemment mis sur pied une mesure d’assainissement, obligeant les clubs à avoir des fonds propres positifs d’ici 5 ans, au risque de se voir sanctionner sportivement par la perte d’unités en début de championnat.

Aujourd’hui, alors que le public est revenu en masse dans les stades, la Pro League voit toutefois « des signes encourageants de reprise » comme l’a rappelé Lorin Parys. « Il ne faut pas oublier que le secteur du football en Belgique génère 4.500 emplois, dont 954 nouveaux par rapport à la saison précédente. Les clubs ont une base de près de 3 millions de supporters et sa contribution directe et indirecte à notre économie atteint presque 1 milliard d’euros (NDLR : 962 millions).

Malgré la saison chaotique qu’ils ont vécue, les clubs ont considérablement augmenté leur investissement dans le foot féminin (2,4 millions au total, soit 65 % de plus qu’en 2019-20) ainsi que dans diverses actions sociales ont touché environ 50.000 personnes. »