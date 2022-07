Iran: des débats compliqués à la Chambre sur le transfert de prisonniers

Le traité qui doit être adopté en séance plénière ce mercredi ouvre la porte au transfert de prisonniers avec l’Iran, un pays qui pratique une diplomatie des otages. Deux hommes sont particulièrement concernés : Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné pour terrorisme en Belgique, et Olivier Vandecasteele, un humanitaire belge incarcéré « arbitrairement » par l’Iran depuis février. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (VLD), qui défend ce texte, a souligné la gravité des conditions de détention du Belge. Tandis que dans l’opposition, le Défi François De Smet s’est inquiété d’une « justice à vendre » et d’un blanc-seing donné au terrorisme.

Les débats doivent se poursuivre mercredi, le dernier moment pour le gouvernement qui entend faire adopter le plus vite possible son texte controversé et qui a suscité de nombreuses critiques à l’international.