Records d’audiences: le Tour de France cartonne sur la RTBF et France Télévisions

Mercredi 13 juillet, la 11e étape, remportée en 4h18 par le danois Jonas Vingegaard, est celle qui a généré le plus de passion, avec près de 45.5 % de parts d’audience et 52.000 téléspectateurs sur Auvio Live (RTBF). Les téléspectateurs n’ont pas manqué un coup de pédale de l’ascension du Col du Granon. La veille, au départ des Portes du Soleil, la RTBF s’était déjà adjugé près de 40,7 % de parts d’audience et, en moyenne, La Une et Tipik affichent 33 % de parts d’audience pour les 15 premières étapes du Tour, soit 4,4 % de plus qu’en 2021.

Côté français, c’est l’étape du 14 juillet, jour de la Fête nationale, qui a été la plus regardée avec 8,4 millions de téléspectateurs sur les antennes de France Télévisions. Ce jour-là, sur France 2, entre 15h et 18h, plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé le Tour, avec un pic de 8,30 millions à l’arrivée ! La chaîne a comptabilisé 27,2 % de parts de marché sur l’ensemble de la journée, devenant ainsi la chaîne la plus suivie grâce au Tour de France. En Flandre, cette 12e étape fut également la plus suivie, avec 651.550 téléspectateurs sur la Eén (VRT). Pour le public flamand, le cyclisme est le sport roi et ils sont plus d’un demi-million devant leur écran à chaque étape de ce Tour 2022. Avec les victoires belges de Wout van Aert et Yves Lampaert ont attisé l’intérêt du public et les chiffres ne cessent d’augmenter.