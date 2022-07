Mercato: Anderlecht espère que Sebastiano et Fabio rimeront avec gros lot

Fabio après Sebastiano : bingo, pour les Mauves ? Fabio Silva (20 ans), prêté à Anderlecht pour un an, sans option d’achat, a en tout cas les qualités pour enflammer le parc Astrid. Le grand talent portugais de Wolverhampton, où il a prolongé son contrat d’un an, épaulera Esposito dans l’attaque mauve. Raman et Stroeykens vont devoir s’accrocher.

La nouvelle était dans l’air depuis un moment mais c’est précisément le jour de ses 20 ans que Fabio Silva a définitivement posé ses valises à Anderlecht pour un prêt d’un an sans option d’achat. Le grand espoir du football portugais n’a pas tardé à trouver ses marques à Neerpede. Il s’y est entraîné dès mardi matin, en compagnie notamment de son nouveau copain d’attaque Sebastiano (Esposito), avec lequel il est déjà très actif sur les réseaux sociaux. À l’ombre de Saint-Guidon, où il a rapidement fait le tour du propriétaire, l’ancienne pépite de Porto n’a pas non plus tardé à poser devant une photo de Leander Dendoncker qui, à Wolverhampton, lui a forcément conseillé de rejoindre Anderlecht. Pour tenter de justifier, enfin, son énorme potentiel et la folie des 40 millions que les Loups avaient déboursés en septembre 2020 pour le débaucher à Porto.