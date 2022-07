Arts de la scène: un nouveau décret, pas mal d’inquiétude budgétaire

Voté in extremis et au pas de charge, le décret « arts de la scène » ouvre de nombreuses fenêtres. Mais les perspectives budgétaires inquiètent le secteur.

Par 58 voix pour, 10 contre et 12 abstentions, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce mardi la réforme des arts de la scène qui élargit la palette des disciplines subsidiées par la FWB et va permettre aux opérateurs d’être candidats à un subside pour le quinquennat 2024-2028. Vote sans surprise, puisque le gouvernement a balayé d’une phrase les remarques de l’opposition en renvoyant aux débats tenus préalablement en commission. La brièveté de l’examen parlementaire est l’un des griefs qu’on fera à ce texte : 119 pages avalisées en gouvernement le vendredi 1er juillet, puis communiquées aux parlementaires en fin de journée pour être débattues et votées en commission dès le mardi 5 juillet au matin.