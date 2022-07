Fête nationale: voici les perturbations attendues à Bruxelles ce 21 juillet

Une Fête nationale du 21 juillet « traditionnelle » après deux ans de pandémie, mais avec des nouveautés et « dans une atmosphère festive », ont promis lundi les ministres de l’Intérieur et de la Défense, Annelies Verlinden et Ludivine Dedonder, en présentant à Bruxelles les festivités qui se dérouleront mercredi et jeudi, principalement à Bruxelles, mais aussi dans tout le pays.

Ce jeudi, donc, la capitale sera partiellement bloquée. Circulation, défilé, feux d’artifice… Le Soir fait le point sur ce qu’il faut savoir en vue de ce 21 juillet.