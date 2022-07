Avec le réalisateur Jafar Panahi en prison, l’Iran crispe sa facette répressive

Jafar Panahi n’a jamais caché son engagement. Et son cinéma raconte l’Iran avec toutes ses interdictions et sa beauté. Aujourd’hui, le réalisateur iranien retrouve l’enfermement, le vrai. L’autorité judiciaire de son pays a annoncé qu’il devra purger une peine de six ans de prison. Après la répression contre les manifestants, le régime s’en prend à de nouvelles victimes : les monstres sacrés du cinéma.