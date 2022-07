La Commission européenne se prépare à une possible coupure du gaz russe

La Commission partage cette crainte. « Nous partons du principe que (le gazoduc) ne sera pas remis en service. Dans ce cas, un certain nombre de mesures complémentaires devront être prises », a indiqué M. Hahn. Ni Moscou et l’énergéticien d’État Gazprom n’ont pas encore remis en question la réouverture de Nord Stream 1, mais Gazprom a d’ores et déjà invoqué la « force majeure » pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des baisses massives de ses livraisons de gaz à l’Europe. Gazprom a réduit ces dernières semaines de 60 % les livraisons de gaz via Nord Stream, arguant de l’absence d’une turbine Siemens, en maintenance au Canada.

La Commission a répété mardi son soutien à la décision du Canada de renvoyer cette turbine en Allemagne. « De ce fait, une des excuses utilisées par la Russie pour réduire l’apport de gaz via Nord Stream 1 tombe à l’eau », selon l’exécutif. Quoi qu’il en soit, les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie ne portent en rien sur les biens et technologies liées au transport de gaz, répète-t-elle face à la propagande pro-russe.