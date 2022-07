Réforme des pensions: «Les choses bougent pour les femmes et c’est positif»

Il fallait faire des choix. » A 50 ans, Sylvie Mairlot résume ainsi un parcours professionnel parsemé de nids-de-poule. « J’ai travaillé à 7/10e et à 8/10e pour m’occuper de mes enfants. Et en 2009, en cours de carrière, mon mari est parti travailler quatre ans à l’étranger : deux ans en Chine et deux ans aux Etats-Unis. Je l’ai suivi. »

Au moment du départ, elle comptait déjà six années de prestation comme kiné indépendante à temps plein puis à temps partiel (1994-2000), neuf années comme salariée à mi-temps dans une ASBL travaillant avec les toxicomanes (1995-2004) et un parcours dans l’enseignement supérieur où elle venait d’être nommée et où elle a repris ses fonctions à son retour au pays. Une carrière morcelée avec séjour à l’étranger (dans le sillage du mari) qui ressemble en partie à celle de Marie Colette Manche, aujourd’hui socioesthéticienne salariée en milieu hospitalier et indépendante pour l’autre moitié de son temps.