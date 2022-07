Dix enfants souffrent d’un coup de chaleur dans un camp de jeunesse

Dix enfants ont été victimes de coups de chaleur et de coups de soleil mardi après-midi dans un camp de jeunesse à Rotselaar, dans le Brabant flamand, ont indiqué les services de secours. Quatre enfants ont été transportés à l’hôpital, les six autres ont été soignés sur place.

Les services de secours ont été appelés vers 16h40 au camp des scouts de Balen (province d’Anvers). Le camp se trouve à Wezemaal, dans l’entité de Rotselaar. Plusieurs enfants du camp se sentaient mal à cause de la chaleur. Six ambulances ont été envoyées sur les lieux et quatre enfants ont été transportés à l’hôpital universitaire de Louvain. Ils étaient tous conscients et se portaient mieux en fin d’après-midi.