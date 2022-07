Van Aert: «Si je suis cramé jeudi soir, ce n’est pas grave»

Cinq Belges dans le bon coup du jour et pas des moindres : Philippe Gilbert et Tim Wellens pour la Lotto-Soudal, Dylan Teuns pour Bahrain ainsi que les duettistes de Jumbo Nathan Van Hooydonck et le tricot vert Wout van Aert. Au final, Dylan Teuns est le premier coureur noir, jaune, rouge à avoir coupé la ligne, septième, sans avoir vraiment réussi à peser sur les débats.