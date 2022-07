Union européenne: le long chemin des négociations d’adhésion s’ouvre enfin pour l’Albanie et la Macédoine du Nord

Le déblocage des aspirations européennes des quelque 5 millions de citoyens albanais et macédoniens est qualifié de décision « historique et stratégique ». Mais la route est encore longue et semée d’embûches.

C’est un autre effet de l’onde de choc provoquée par l’assaut de Vladimir Poutine sur l’Ukraine.

Sans cette guerre, l’Ukraine et la Moldavie n’avaient virtuellement aucune chance d’obtenir en 2022 le statut de « candidat » membre de l’UE – statut qui leur a été conféré par le sommet européen des 23 et 24 juin derniers. Et sans cette décision hautement politique prise par les Vingt-Sept, la « fatigue pour l’élargissement » de l’UE éprouvée par de nombreuses capitales depuis l’entrée de la Croatie en 2013 risquait de jouer indéfiniment les prolongations.

Or, ce processus est soudain sorti de sa torpeur, mardi. Au profit de deux pays des Balkans occidentaux : la Macédoine du Nord et l’Albanie. Deux pays qui faisaient antichambre depuis de longues années. Le chemin en vue de leur entrée effective dans le « club » reste toutefois long et semé d’embûches.