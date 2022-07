Anderlecht: Bart Verbruggen en Angleterre ce mercredi pour signer à Burnley

Fabio après Sebastiano : bingo, pour les Mauves ? Fabio Silva (20 ans), prêté à Anderlecht pour un an, sans option d’achat, a en tout cas les qualités pour enflammer le parc Astrid. Le grand talent portugais de Wolverhampton, où il a prolongé son contrat d’un an, épaulera Esposito dans l’attaque mauve. Raman et Stroeykens vont devoir s’accrocher.