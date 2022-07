Vague de chaleur: un spectaculaire incendie fait rage près de Londres (photos)

Une centaine de pompiers ont été déployés mardi pour combattre un incendie qui a fait rage dans un village à l’est de Londres sous une chaleur qui bat des records au Royaume-Uni, ont annoncé les pompiers.

À lire aussi Europe: les feux de forêt ne se calment pas

Selon les images prises depuis un hélicoptère de la chaîne Sky News, l’incendie a parcouru des étendues de végétation et détruit plusieurs bâtiments et maisons du village de Wennington, à une trentaine de kilomètres du centre de Londres. Le feu s’est étendu sur une superficie de 40 hectares, comprenant habitations, bâtiments agricoles et garages, ont précisé les pompiers dans un communiqué en fin de journée. Quatorze personnes ont dû être évacuées à cause du sinistre, dont l’origine n’est pas déterminée à ce stade.