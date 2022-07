Mercato: le FC Barcelone officialise l’arrivée de Robert Lewandowski pour quatre ans

Barcelone et le Bayern avaient annoncé samedi avoir trouvé un « accord de principe » pour le transfert en Catalogne de Lewandowski. L’avant-centre a entre-temps passé sa visite médicale et rejoint ses nouveaux équipiers à Miami, où Barcelone effectue sa préparation.

Barcelone déboursera 45 millions, plus 5 de bonus, pour recruter le double lauréat du Prix « The Best – Joueur FIFA de l’année ». Lewandowski va s’engager pour quatre ans avec Barcelone. Le montant de la clause libératoire a été fixée à 500 millions d’euros.

Lewandowski, 33 ans, quitte le Bayern après huit années de bons et loyaux services. En 375 rencontres, l’attaquant polonais a trouvé le chemin des filets à 344 reprises. Lors de la saison 2020-2021, il a notamment inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record de buts sur une saison détenu depuis 1972 par Gerd Müller.