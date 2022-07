Etats-Unis: 17 parlementaires, dont l’étoile montante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, ont été arrêtés lors d’une manifestation pour le droit à l’IVG

Au total, la police a interpellé 35 personnes dans la rue entre le Capitole et la Cour suprême.

« Nous avons arrêté au total 35 personnes » dont « 17 membres du Congrès » car après trois sommations, « certains des manifestants (refusaient) de quitter la rue » située entre le Capitole et la Cour suprême, a tweeté la police du Capitole.

Selon le média américain Axios, les 17 parlementaires arrêtés, membres de la Chambre des représentants, sont tous démocrates et essentiellement des femmes.

Cette institution de la justice américaine a dynamité fin juin le droit constitutionnel à l’IVG aux Etats-Unis, renvoyant à chaque Etat le droit de l’interdire et provoquant un tsunami politique. Les démocrates et le président Joe Biden cherchent à mobiliser leur électorat autour de ce thème en vue des élections de mi-mandat prévues en novembre.

C’est dans cette même rue, au cœur de la capitale fédérale et située entre le Capitole et la Cour suprême, que des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans les heures et jours qui ont suivi la décision historique de la haute Cour, le 24 juin, pour protester contre un « retour en arrière » historique.