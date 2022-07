À Eugene, Eliott Crestan pense déjà... à Munich: «Le 800 m belge devient de plus en plus fort!»

À 23 ans, quand on sort d’une saison et demie de rêve avec, dans l’ordre, demi-finale à l’Euro indoor de Torun et aux Jeux de Tokyo en 2021 et 6e place aux Mondiaux indoor de Belgrade, il y a des coups d’arrêt qui font plus mal que d’autres. Eliott Crestan l’a appris à ses dépens depuis le mois d’avril lorsqu’il a dû interrompre sa préparation en raison d’une délicate fracture du sacrum et d’une pubalgie tenace.

« Cela m’est tombé dessus comme ça, sans que je ne me l’explique ; je me suis pris une claque dans la g… », dit le Namurois. « C’est une région du corps particulièrement délicate chez moi. Fin 2018, déjà, j’avais souffert d’une fracture de fatigue au pubis et j’avais mis près d’un an à m’en remettre. »