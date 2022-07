Fête nationale: voici le programme de ce mercredi

A partir de 19h, le Bal national s’emparera de la place du Jeu de Balle. Cet événement populaire des Marolles commence par une initiation à la danse suivie d’une série de concerts gratuits. À l’affiche cette année, parmi d’autres : Lou and the Hollywood Bananas et The Amazing Flowers.

A 20h, un concert en prélude à la fête national se tiendra au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles/ Ce concert de musique classique est organisé par le Concours Reine Elisabeth en collaboration avec le Belgian National Orchestra et Bozar, grâce au soutien du SPF Chancellerie du Premier Ministre et de la Loterie Nationale. Cet événement aura lieu dans la magnifique salle Henry Le Bœuf, qui compte parmi les cinq meilleures salles de concerts du monde d’un point de vue acoustique. Le Roi et la Reine assisteront au concert.

Cette année, c’est la violoniste américaine Stella Chen, première lauréate du Concours Reine Elisabeth en 2019, qui est invitée. Elle sera accompagnée par le Belgian National Orchestra, dirigé par Antony Hermus.