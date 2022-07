Au coeur d’une polémique, un ancien Anderlechtois répond à ses détracteurs: «Qui peut le savoir mieux que moi?» (vidéo)

L’Olympique de Marseille est assez actif lors de ce mercato. Pour compenser notamment les départs de Boubacar Kamara (parti, en fin de contrat, à Aston Villa) et de William Saliba (de retour de prêt à Arsenal), Pablo Longoria et son équipe ont travaillé en vue de renforcer un secteur défensif bien dégarni. Et les dirigeants phocéens semblent avoir trouvé leur bonheur, en recrutant Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

Cependant, l’arrivée de ce dernier s’est accompagnée d’une vive polémique. Non pas concernant ses qualités, qui sont incontestables, mais plutôt autour de son âge. Le débat n’est pas nouveau : déjà lorsqu’il était à Anderlecht, le Congolais avait été contraint de se justifier sur sa date de naissance, ce qui avait presque poussé les Mauves à se séparer de leur talentueux arrière, pour éviter les polémiques.